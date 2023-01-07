Волгоградцы встретили Рождество Христово в Александро-Невском соборе

В канун Рождества Всенощное бдение посетили волгоградские чиновники и депутаты во главе с губернатором. Фото: Администрация Волгоградской области.

Минувшую ночь россияне провели на ночной литургии в тысячах православных храмах страны. В Волгограде главная рождественская служба с участием митрополита Феодора началась в полночь 7 января в празднично украшенном главном храме города – Александро-Невском соборе. Несмотря на сильный снегопад, метель и резкое понижение температуры сотни волгоградцев поспешили в кафедральный храм, чтобы вместе встретить Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

Еще с вечера 5 января собор в целях безопасности оцепили металлическим забором, а в Рождество попасть в храм можно было только через рамки металлоискаителей. Вся территория была оцеплена полицией. К полуночи город замело, но это не помешало людям прийти и приехать, чтобы поставить свечи и отслужить Ночную Литургию. Большая группа волгоградских чиновников во главе с губернатором побывала в храме раньше – в 17 часов, когда глава волгоградской митрополии митрополит Феодор служил Всенощное бдение. В пресс-службе главы региона сообщили, что Андрей Бочаров поставил свечи и поздравил волгоградцев с наступающим праздником. На службу его сопровождали мэр, глава облдумы и десятки заместителей и глав комитетов.

Собор празднично украсили к Рождеству. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 10 часов утра 7 января в Александро-Невском соборе отслужат Позднюю Литургию для тех, кто не смог попасть в храм в полночь и родителей с маленькими детьми. В 17.00 7 января Всенощное бдение по случаю наступившего Рождества снова отслужит Митрополит.