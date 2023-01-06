Чиновники и депутаты отправились на службу в кафедральный собор. Фото: АВО

Православные волгоградцы встречают Рождество Христово. В Сочельник и ночью 7 января тысячи жителей области отправятся на службы в церкви и храмы. Среди них и чиновники, и депутаты. Так, губернатор Андрей Бочаров вместе с главой Волгограда Владимиром Марченко, спикером облдумы Александром Блошкиным и другими побывал на всенощном бдении в кафедральном соборе Александра Невского, где в Рождество службы проводит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Губернатор Андрей Бочаров поставил свечи в возрожденном кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского и поздравил всех верующих с наступающим Рождеством, - рассказали в пресс-службе администрации.

Всех, кто отправится на ночные рождественские службы предупреждают о надвигающейся непогоде. Ночью 7 января 2023 дождь и плюсовую температуру сменят снегопад и аномальный мороз. За пару часов температура уже упала на шесть градусов. Снег потихоньку засыпает Волгоград, но пока он падает в лужи, которые уже начинает сковывать льдом.