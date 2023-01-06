Волчью Луну увидят волгоградцы в Рождество

Полнолуние 7 января станет первым суперлунием года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на Рождество, 7 января 2023 года, жители Волгограда и всей страны смогут увидеть Волчью Луну. Именно так называется первое полнолуние года, которое начнется в 2.08 по московскому времени, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском планетарии.

Полнолуние 7 января станет первым суперлунием 2023 года. Луна будет выглядеть меньше, и светить менее ярко, чем обычно. А Волчьим его назвали потому, что в холодные январские ночи жители деревень с давних времен часто слышали волчий вой.

Бинокль с 12-кратным увеличением - лучший выбор для наблюдения за спутником Земли, советуют в планетарии. К тому же во время Волчьей Луны рядом с ней можно увидеть Марс и Альдебаран, «глаз» Тельца. Они буду выглядеть красными точками. А еще можно будет заметить несколько «падающих звезд».

Следующее полнолуние называется Снежной Луной и произойдет 5 февраля 2023 года.