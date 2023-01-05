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НовостиПроисшествия5 января 2023 20:11

Глыбы льда заблокировали катер и паром на Дону под Волгоградом, нарушена переправа

Власти ввели режим повышенной готовности из-за отсутствия сообщения между двумя станицами
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Станицы, расположенные по двум берегам Дона, остались без паромного сообщения. Фото из архива "КП".

Станицы, расположенные по двум берегам Дона, остались без паромного сообщения. Фото из архива "КП".

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жители станицы Трехостровской оказались отрезаны от станицы Качалинской и выезда на автомобильную трассу в Волгоградской области. Это произошло в результате таяния льда на реке Дон в Иловлинском районе. Население Трехостровской активно пользуется автомобильным паромом и катером, но 5 января средства для переправы оказались заблокированы глыбами льда. В МЧС по Волгоградской области заявили о нарушении паромного сообщения на Дону и введении режима повышенной готовности на территории населенного пункта.

В связи со сложившейся ситуацией 5 января в Трехостровской собралось совещание межведомственной группы с участием спасателей, дорожников, местных чиновников. Пока для переправы с правого на левые берег реки жители могут пользоваться паромом только в районе станицы Новогригорьевской.