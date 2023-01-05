Глыбы льда заблокировали катер и паром на Дону под Волгоградом, нарушена переправа

Станицы, расположенные по двум берегам Дона, остались без паромного сообщения. Фото из архива "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жители станицы Трехостровской оказались отрезаны от станицы Качалинской и выезда на автомобильную трассу в Волгоградской области. Это произошло в результате таяния льда на реке Дон в Иловлинском районе. Население Трехостровской активно пользуется автомобильным паромом и катером, но 5 января средства для переправы оказались заблокированы глыбами льда. В МЧС по Волгоградской области заявили о нарушении паромного сообщения на Дону и введении режима повышенной готовности на территории населенного пункта.

В связи со сложившейся ситуацией 5 января в Трехостровской собралось совещание межведомственной группы с участием спасателей, дорожников, местных чиновников. Пока для переправы с правого на левые берег реки жители могут пользоваться паромом только в районе станицы Новогригорьевской.