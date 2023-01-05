Волгоградская КСП проверит траты чиновников из бюджета "на себя любимых", здравоохранение и экологию

Эффективность бюджетных расходов проверят в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Депутаты волгоградской Облдумы попросили КСП региона в наступившем году изучить эффективность трат из казны по разным направлениям. Бюджет области постоянно перекраивают, выделяя дополнительные средства на социалку, медицину и другие сферы. Оправдались ли затраты, должны будут изучить сотрудники КСП.

К примеру, депутаты волнуются, эффективно ли потрачены деньги, которые выделялись на повышение качества жизни старшего поколения, модернизацию первичного звена здравоохранения, борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Необходимо оценить, все ли закупленное оборудование медики задействуют в своей работе, помогает ли это в лечении больных, или современная аппаратура стоит в медучреждениях лишь для того, «чтобы было».

То же самое касается трат по нацпроекту «Экология». Народные избранники просят изучить расходы из бюджета на предотвращение загрязнения Волги и сохранение уникальные объектов. Туда ли ушли деньги, и дело ли это результат, предстоит изучить в ходе контрольных проверок.

Помимо этого, под прицел КСП попадут траты на совершенствование противопожарной службы, на мероприятия программ «Чистая вода» и «Развитие образования», на создание благоприятных условий для самозанятых. А также проверят расходы чиновников на самих себя: все ли закупленные для их нужд товары и услуги были действительно необходимы, или кому-то просто захотелось новую мебель, ремонт в кабинете или дорогущую технику.

- Будет проанализирована информация об использовании средств областного бюджета на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области, - уточнили в региональном парламенте.