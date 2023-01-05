Почетную грамоту Президента вручили 99-летнему ветерану в Волгоградской области

В этом году Павлу Андрееву исполняется 100 лет. Фото: Пресс-служба администрации Камышина.

Несмотря на свой почтенный возраст - ветеран Павел Андреев в июле готовится отметить 100-летний юбилей – он постоянно помогает в подготовке мероприятий в Камышине. Пишет стихи, беседует с молодежью о победе над фашизмом и патриотизме. За активное участие в жизни города 5 января фронтовик получил Почетную грамоту Президента РФ. Наградить ветерана Великой Отечественной войны в музей имени Маресьева в Камышине приехал спикер волгоградской Облдумы Александр Блошкин.

У Павла Андреева, конечно, много самых высоких наград. Орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», медаль Жукова… По инициативе местного совета ветеранов у него теперь есть и эта грамота.

В 19 лет Павла Алексеевича забрали на фронт со Сталинградского тракторного завода. Он прошел Курскую дугу, встретил май 1945-го в Кёнигсберге. В Камышине фронтовик прожил всю жизнь, и стал не только ветераном труда, но и почетным жителем города.