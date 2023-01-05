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НовостиОбщество5 января 2023 14:23

Указом Владимира Путина в Волгоградской области назначили двух судей

Кадровые перестановки произошли в Михайловском и Советском райсудах
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Судьи получили новые должности.

Судьи получили новые должности.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской области в новом году должности получили судьи Наталья Шевлякова и Светлана Чекашева. Первая на 6 лет заступила на пост заместителя председателя Михайловского районного суда, вторая стала судьей Советского районного суда в Волгограде. Обеих сотрудниц на эти должности утвердили указом Президента РФ.

Документ опубликован 4 января на официальном интернет-портале правовой информации органов власти РФ. В нем перечислены все судьи федеральных судов и представители Президента РФ в квалификационных коллегиях судей, получивших должности в разных субъектах страны.