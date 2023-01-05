Волгоградцы проголосуют за территории, которые благоустроят в 2024 году

Жители сами решат, где им не хватает порядка и комфорта. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В этом году жители России продолжат голосовать за территории в своих больших и малых городах, которые, по их мнению, срочно нуждаются в благоустройстве. Примут участие в голосовании на всероссийской платформе и жители Волгоградской области. Власти выставят варианты, среди которых участники предварительного онлайн-опроса должны выбрать приоритетные места, для которых после чиновники будут разрабатывать проекты благоустройства. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области, Волгоград, Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фролово, Калач-на-Дону и Котельниково будут определяться со своими предпочтениями в январе, а жители Волжского и Котово уже успели пройти предварительный опрос на городском потрале и в соцсетях.

21 тысяче жителей Волжского предстояло из 23 вариантов выбрать 4 парка или сквера, на которые потратят деньги нацпроекта «Жильё и городская среда». Так, большинство волжан желают завершения работ в парке «Новый город». Многие хотят видеть красивой и ухоженной аллею парка культуры и отдыха «Волжский», другим хотелось бы порядка в сквере улицы Советской и на улице Машиностроителей. Теперь архитекторы и дизайнеры приступят к созданию концепций благоустройства этих общественных пространств.

Власти напоминают, что онлайн-голосование проходит ежегодно на сайте 34.gorodsreda.ru, и в нем могут принимать участие жители старше 14 лет. Сейчас стартует предварительный этап, всероссийский опрос пройдет весной.