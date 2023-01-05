Подписан контракт на строительство подстанции скорой помощи на юге Волгограда

Новая подстанция будет обслуживать население Красноармейского района. Фото: Екатерина СИМОХИНА

К концу 2024 года в Волгограде появится еще одна современная и оснащенная по последнему слову техники подстанция скорой помощи. Ее построят на юге города на территории больницы №15 Волгограда для обслуживания 180-тысячного населения Красноармейского. К строительству подстанции в «Каустике» приступят в ближайшее время, волгоградские власти уже подписали контракт.

Деньги выделяют по региональной целевой программе. Подрядчику предстоит возвести здание площадью 1,8 тысячи кв.м. с диспетчерской, врачебными кабинетами, складскими и вспомогательными помещениями, комнатами отдыха для круглосуточно дежурящего персонала, гаражным боксом на десять машин, а также с автомойкой и техобслуживанием.