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НовостиЗдоровье5 января 2023 9:31

Подписан контракт на строительство подстанции скорой помощи на юге Волгограда

Здание с диспетчерской и медицинскими кабинетами возведут до конца 2024 года
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Новая подстанция будет обслуживать население Красноармейского района.

Новая подстанция будет обслуживать население Красноармейского района.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

К концу 2024 года в Волгограде появится еще одна современная и оснащенная по последнему слову техники подстанция скорой помощи. Ее построят на юге города на территории больницы №15 Волгограда для обслуживания 180-тысячного населения Красноармейского. К строительству подстанции в «Каустике» приступят в ближайшее время, волгоградские власти уже подписали контракт.

Деньги выделяют по региональной целевой программе. Подрядчику предстоит возвести здание площадью 1,8 тысячи кв.м. с диспетчерской, врачебными кабинетами, складскими и вспомогательными помещениями, комнатами отдыха для круглосуточно дежурящего персонала, гаражным боксом на десять машин, а также с автомойкой и техобслуживанием.