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НовостиОбщество5 января 2023 8:21

136 больших газомоторных автобусов закупят для Волгограда в 2023 году

Новые автобусы помогут улучшить транспортное сообщение с развивающимися микрорайонами
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Власти Волгограда хотят обновить подвижной состав на 80 процентов.

Власти Волгограда хотят обновить подвижной состав на 80 процентов.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в 2023 году много что поменяется в жизни волгоградских пассажиров. Помимо подорожания проезда, есть и хорошие новости: власти решили серьезно обновить городской транспорт. В течение только одного года Волгоград закупит 136 низкопольных автобусов большой вместимости, которые работают на газомоторном топливе. Их покупают по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В мэрии утверждают, что заявка города на эту покупку уже утверждена.

Ранее мы писали, что город объявил аукцион и нашел поставщика 60 автобусов, которые выйдут на дороги города до конца этого года. Контракт заключили с «Волгабасом». В салонах уже будут стоять терминалы для самостоятельной отплаты проезда, транспорт будет удобен и для маломобильных пассажиров. В первую очередь депутаты и общественники предложили направить новые автобусы в крупные строящиеся микрорайоны Волгограда (к примеру, в «Долину», где скапливается очень много людей в час пик), также на популярных городских направлениях будут менять подвижной состав.

- В течение ближайших лет автобусный парк Волгограда обновится почти на 80%, - пообещали в городской администрации.