В Волгограде МЧС готовится к авариям на объектах ЖКХ и энергетики

У спасателей начались самые жаркие дни на работе. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В новогодние и рождественские праздники сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области работают в режиме повышенной готовности. Пока население пребывает в расслабленном состоянии из-за каникул, спасатели проявляют еще большую бдительность. Рисков для возникновения ЧС, по их словам, очень много. И первый из-них – крупные аварии на энергообъектах и сетях ЖКХ. Спасатели готовы к тому, что в сильные морозы могут начать рваться трубы и останавливаться котельные, и город может остаться без тепла, воды и других необходимых для жизни ресурсов.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС по Волгоградской области, в ведомстве ежедневно формируются группы для незамедлительного реагирования и работы в случае внештатной ситуации. Они наблюдают за дорожной обстановкой, собирают всю информацию от диспетчерских служб в районах области, следят за ситуацией на водоемах – пока не ударили морозы, спасателей тревожит неокрепший лед и масса людей, которые едут на зимнюю рыбалку, прогулки и кататься на коньках.

- Оперативной дежурной сменой ЦУКС взято на контроль более тысячи объектов, на которых запланировано проведение более 5 тысяч мероприятий в дни новогодних и рождественских праздников, - доложили в спасательном ведомстве.

Сотрудники МЧС обязательно присутствуют на объектах с массовым пребыванием детей.