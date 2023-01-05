Куда сходить 5 января 2023 года в Волгограде

Пока не ударили крепкие морозы, волгоградцев зовут гулять в парки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Уставших от походов по гостям и застолий волгоградцев 5 января 2023 ждут мероприятия для взрослых и детей. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии города, с детьми можно сходить на театрализованное представление к главной елке города, которую в этом году поставили в ЦПКиО. Сегодня в полдень там покажут представление «Сюрприз от Хлопушки».

Музыкальный спектакль с участием сказочных героев (будет и Снежная Королева, и Жар-Птица, и Федот-Стрелец, и другие персонажи) завершится общением малышни с Дедом Морозом и Снегурочкой. После можно сходить всей семьей на каток: на Волгоградскую область надвигается похолодание, температура начала опускаться уже сегодня ночью, а это значит, что катки начали чувствовать себя гораздо лучше, чем в +10. На этой неделе вернуться к работе все залитые ранее и растаявшие ледовые площадки.

Для взрослых в Лофт1890 5 января в 19.00 музыкальный вечер в Леднике «Похмельные блюзы Лэнгстона Хьюза» с участием Игоря Мишина и Алексея Курохтина, а в музее ИЗО имени Машкова в 18.00 лекция «Стиль классицизм» от доктора философских наук, профессор кафедры философии ВолГУ Андрея Макарова.

5 января представления для взрослых и детей пройдут во всех волгоградских театрах, которые не ушли на каникулы, а дают по несколько представлений в день. Волгоградцев приглашают в НЭТ, молодежный театр, Царицынскую оперу, ТЮЗ, театр кукол и Казачий.

По информации мэрии, 6 января, в Рождественский сочельник, мероприятия в ЦПКиО продолжатся, в этом день для детей покажут сразу 2 представления: в 12.00 - «Приключение Маши и Вити в волшебном лесу», в 14.00 - новогоднюю сказку «Дед Мороз и Серый волк».