Средняя зарплата в Волгоградской области превысила 42 тысячи рублей

В октябре 2022 года в среднем по стране зарплата достигла 62 470 рублей. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата жителей Волгоградской области в январе-октябре 2022 года превысила 41 тысячу рублей. По итогам октября она составила 42 292 рубля. Такие данные по полному кругу организаций приводит Росстат, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В октябре 2022 года в среднем по стране зарплата выросла по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 62 470 рублей. Доходы жителей Волгоградской области также выросли по сравнению с сентябрем - на 2,77% или на 1140 рублей - и составили 42 292 рубля в месяц. Если сравнивать с июнем, то заплаты упали почти на 2 тысячи, а относительно декабря 2021-го – на 7609 рублей.

В ЮФО самая высокая средняя зарплата по итогам 10 месяцев 2022 года была на Кубани. Жители Краснодарского края в октябре зарабатывали в среднем 48 531 рубль. Самая маленькая зарплата оказалась в Калмыкии – 36 182 рубля.