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НовостиОбщество4 января 2023 10:15

Более тысячи пострадавших в ДТП спасли в трассовых медпунктах Волгоградской области

Сейчас в регионе действуют 5 медицинских пунктов на автотрассах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В медпунктах есть все необходимое для экстренной помощи.

В медпунктах есть все необходимое для экстренной помощи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи пяти медицинских пунктов, действующих на автотрассах Волгоградской области, в 2022 году спасли более 1,1 тысячи пострадавших в ДТП. Четыре трассовых медпункта в Иловлинском, Новоаннинском, Фроловском районах и Михайловке в минувшем году были полностью переоборудованы по современным стандартам. Пятый впервые появился в Дубовском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

По данным облздрава новые трассовые медпункты могут быть сортировочными постами, их специалисты могут оказать первую помощь пострадавшим в ДТП и всем, кто почувствует себя плохо на дороге. Кроме того, в экстренных случаях эти медпункты могут стать мобильными, для этого в каждом имеется бензиновый генератор.