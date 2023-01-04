Более трех тысяч обращений депутатам отправили волгоградцы в 2022 году

В ответ депутаты отправляли письменные разъяснения. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгоградской области в 2022 году отправили депутатам областной думы более 3 тысяч обращений. Большая часть из них касалась частичной мобилизации, мер поддержки участников СВО и их семей. Также часто жаловались на ЖКХ, управкомпании и капремонт, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной Думе.

- По итогам рассмотрения каждого обращения заявителям направлялись письменные разъяснения по всем обозначенным вопросам, - отметили в облдуме.

Так, почти 60% обращений депутатам регионального парламента касались проведения частичной мобилизации, ее участников и оставшихся без главы семей, а также отправки гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации на Украине. В части ЖКХ волгоградцев беспокоили качество услуг управляющих компаний, оплата коммунальных услуг, проведение капремонта и расселение аварийных домов, а также благоустройство дворов и детских площадок.

Пенсионеры искали помощи у депутатов облдумы в части получения льгот и социальной поддержки. Не обошли волгоградцы стороной и вопросы транспорта, строительства дорог и здравоохранения.