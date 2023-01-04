В Волгограде к 1 марта примут регламент для электросамокатов

Проблема электросамокатов в Волгограде стоит не так остро, как в столице. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В России с 1 марта 2023 года вступают в силу правила дорожного движения для электросамокатов. Их скорость на тротуарах и велодорожках ограничат 25 километрами в час, а вес самого устройства - 35 килограммами. Депутат Руслан Шарифов ожидает, что к весне администрация Волгограда должна издать нормативный акт, в котором пропишет регламент использования электросамокатов, гироскутеров, моноколес, электроскейтбордов и сегвеев на конкретных территориях – в парках, на улицах и площадях, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной Думе.

«Нужен муниципальный нормативный акт, который бы регламентировал использование таких средств передвижения, - считает Руслан Шарифов. - В нем будет перечень мест (парков, скверов, площадей, улиц), где запрещено перемещение, размещение, аренда электросамокатов, а также прописан скоростной режим с учетом особенностей конкретных территорий».

В ПДД электросамокаты и подобные устройства называются «средствами индивидуальной мобильности (СИМ)». В конкретных местах предупреждать об условиях их использования должны специальные дорожные знаки, которые должны установить по решению местных властей.

В Волгограде проблема электросамокатов стоит не так остро, как в столице. Но СИМ постоянно фигурируют в сводках ДТП. Так, волгоградка на электросамокате сбила 5-летнего мальчика на набережной, парень на электросамокате протаранил трамвай. А 75-летний пенсионер погиб после после столкновения с самокатчиком на Астраханском мосту.