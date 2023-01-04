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НовостиПроисшествия4 января 2023 7:41

Под Волгоградом водитель «Нивы» пострадал в ДТП с лошадью

Авария случилась в Быковском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Водитель в больнице.

Водитель в больнице.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Минувшей ночью на дороге в Быковском районе Волгоградской области «Нива» столкнулась с лошадью. ДТП произошло возле поселка Катричев. 49-летний водитель «ВАЗ-212140» получил серьезные травмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

- Водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в полиции региона.

По предварительным данным, в половине четвертого утра 49-летний водитель не увидел на трассе лошадь, которая шла по его полосе. В итоге «Нива» врезалась в животное. Машину сильно помяло. Водитель оказался в больнице. О судьбе лошади не сообщается.