Под Волгоградом водитель «Нивы» пострадал в ДТП с лошадью

Водитель в больнице. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Минувшей ночью на дороге в Быковском районе Волгоградской области «Нива» столкнулась с лошадью. ДТП произошло возле поселка Катричев. 49-летний водитель «ВАЗ-212140» получил серьезные травмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

- Водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в полиции региона.

По предварительным данным, в половине четвертого утра 49-летний водитель не увидел на трассе лошадь, которая шла по его полосе. В итоге «Нива» врезалась в животное. Машину сильно помяло. Водитель оказался в больнице. О судьбе лошади не сообщается.