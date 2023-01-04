В Волгограде богослужения на Рождество проведет митрополит Феодор

В полночь начнется ночная Рождественская Божественная литургия. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жителей Волгограда на Рождество Христово приглашают на праздничные богослужения в Александро-Невский кафедральный собор. 6, 7 и 8 января 2023 года службы в главном храме проведет митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.

В Рождественский сочельник 6 января 2023 года в 7.00 митрополит Феодор отслужит Божественную литургию в Свято-Духовом монастыре. В 17.00 начнется Всенощное Бдение в кафедральном соборе Александра Невского.

На Рождество 7 января 2023 года в 0.00 начнется ночная Рождественская Божественная литургия в Александро-Невском соборе Волгограда и в 17.00 здесь же митрополит отслужит Всенощное Бдение. 8 января 2023 года Божественная Литургия в кафедральном соборе начнется в 10.00.