Куда сходить 4 января 2023 в Волгограде

Праздники в этом году в основном для детей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На новогодних каникулах 4 января 2023 года жителям Волгограда предлагают сходить на каток и отвести детей на интерактивно-развлекательную программу «Новогодний крутой маршрут» у главной елки в ЦПКиО. Мероприятие для юных горожан в форме новогоднего путешествия на волшебном экспрессе в сопровождении Оли, Маши и медведя Кефира подготовили коллективы ДК Тракторозаводского района, сообщили в мэрии.

Детская развлекательная программа на катке Лагуна в ЦПКиО Волгограда пройдет с 10.00 до 13.00. Праздник у главной елки в центральном парке культуры и отдыха начнется 4 января 2023 в 12.00. Также в 20.00 на катке Лагуна ждут всех на карнавал с розыгрышами и призами.

4 и 5 января 2023 в 12.00 в кирхе музея-заповедника Старая Сарепта - музыкальная сказка для всей семьи «Щелкунчик». А в 17.00 4 января в сарептской кирхе состоится концерт «Свет Рождества», в котором будут звучать орган, рояль, аккордеон, гитары и хор Magnificantes. Билеты: 500/250 руб.

Завтра, 5 января 2023 года, в 12.00 праздничный марафон у главной городской елки в ЦПКиО продолжит театрализованное представление для детей «Сюрприз от Хлопушки». На катке Лагуна с 10 утра также развлекательная программа для ребят. На катке Раздолье в пойме Царицы в 17.00 начнутся народные гулянья.