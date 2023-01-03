У половины температурящих волгоградцев выявляют свиной грипп

Заболеваемость пошла на спад, но волгоградцы все равно подхватывают свиной грипп Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед Новым годом в Волгоградской области пошла на спад заболеваемость гриппом и ОРВИ. В течение последней недели 2022 года число температурящих снизилось на 41% по сравнению с предыдущими семью днями. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, заболеваемость ниже эпидемического порога на 13%.

На прошлой неделе в семи муниципалитетах области проводилось разобщение детских коллективов. На карантин были закрыты одна школа и один детский сад. В отдельных классах и группах прервали занятия из-за гриппа и ОРВИ в семи школах, одной школе-интернате, одном детском саду и одном колледже.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости, волгоградцы продолжают подхватывать опасный свиной грипп. На прошлой неделе его выявили у половины заразившихся жителей области. Остальные подхватывали риновирус, метапневмовирус, РС-вирус, коронавирус.