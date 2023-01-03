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НовостиЗдоровье3 января 2023 12:27

У половины температурящих волгоградцев выявляют свиной грипп

В целом заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе пошла на спад
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Заболеваемость пошла на спад, но волгоградцы все равно подхватывают свиной грипп

Заболеваемость пошла на спад, но волгоградцы все равно подхватывают свиной грипп

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед Новым годом в Волгоградской области пошла на спад заболеваемость гриппом и ОРВИ. В течение последней недели 2022 года число температурящих снизилось на 41% по сравнению с предыдущими семью днями. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, заболеваемость ниже эпидемического порога на 13%.

На прошлой неделе в семи муниципалитетах области проводилось разобщение детских коллективов. На карантин были закрыты одна школа и один детский сад. В отдельных классах и группах прервали занятия из-за гриппа и ОРВИ в семи школах, одной школе-интернате, одном детском саду и одном колледже.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости, волгоградцы продолжают подхватывать опасный свиной грипп. На прошлой неделе его выявили у половины заразившихся жителей области. Остальные подхватывали риновирус, метапневмовирус, РС-вирус, коронавирус.