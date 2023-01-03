Бастрыкин взял на контроль предоставление сиротам некачественного жилья в Волгоградской области

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль предоставление некачественного жилья детям-сиротам из рабочего поселка Чернышковский Волгоградской области. Глава СК запросил доклад по уголовному делу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в информационном центре СК РФ.

Сироты из Волгоградской области обратились к Александру Бастрыкину с просьбой помочь. Они опубликовали свое обращение в социальных сетях.

- В 2014 году застройщиком «Промжилстрой» в эксплуатацию введены 9 двухквартирных домов с существенными недостатками, что стало причиной обращения местного управления капитального строительства в суд, который обязал застройщика устранить выявленные дефекты. До настоящего времени работы не выполнены, в связи с чем, проживать в данных квартирах невозможно, - отметили в информационном центре СК РФ.

Ранее глава Следственного комитета уже обращал внимание на проблему сирот из Чернышковского, после чего было возбуждено уголовное дело за мошенничество. Расследование находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову доложить предварительные и окончательные результаты расследования.