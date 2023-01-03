В Волгоградской области в 2022 году случился свадебный бум

За 9 месяцев прошлого года в регионе зарегистрировали 12 696 браков Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области в 2022 год ознаменовался свадебным бумом. За 9 месяцев – с января по октябрь – в регионе было зарегистрировано 12 696 браков. По сравнению с аналогичным периодом времени 2021 года, эта цифра на 13,3% больше, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. Число свадеб в Волгоградской области за 9 месяцев 2022-го было в 1,4 раза больше, чем разводов.

В октябре 2022-го в области зарегистрировали 2 335 браков – это в 1,8 раза больше по сравнению с октябрем 2021 года.

Был подсчитан коэффициент брачности – число вступивших в брак на 1000 жителей. Самый высокий оказался в Урюпинске – 8,3%, далее расположились Городищенский, Калачевский и Котовский районы, в которых коэффициент брачности составил по 8%. Наименьшие показатели оказались в Серафимовичском (4,7%), Урюпинском (4,7%), Киквидзенском (4,6%) и Камышинском районах (4,5%).