В Волгограде разыскивают водителя Kia Rio, устроившего ДТП с двумя пострадавшими

Полиция ведет розыск водителя. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Поздним вечером 2 января в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП, виновник которого умчался. На улице Дачной в 23.40 водитель на Kia Rio выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2114» напротив дома №59 по улице Лазоревой. Иномарка скрылась с места аварии, полицейские ведут розыск, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ДТП пострадали 2 человека, травмы получили 20-летний водитель машины «ВАЗ-2114» и его 19-летняя пассажирка. Их госпитализировали.