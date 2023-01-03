В Волгограде общественники поддержали передачу трамваев в концессию

Общественная палата подержала передачу трамваев Волгограда в концессию Фото: Эдуард Пальгунов

Члены общественной палаты Волгограда поддержали передачу трамваев в концессию в областном центре. Свое мнение общественники высказали на встрече с мэром Владимиром Марченко. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, глава Волгограда обсудил с представителями общественной палаты города вопросы модернизации транспортной сферы. Отмечается, что развитие экологически чистого электротранспорта является приоритетным направлением.

Правда, по поводу передачи трамваев в концессию общественники выразили свое мнение уже после того, как мэрия заключила соглашение с АО «ЭлектроТранспортПлюс» - дочерней компанией «Волгоградоблэлектро».

- Учитывая федеральные инвестиции, средства компании-инвестора и льготные кредиты, на развитие трамвайного парка и сопутствующей инфраструктуры будет направлено порядка 12 млрд рублей, - отметили в администрации Волгограда.

В рамках концессии планируется продлить линию скоростного трамвая до улицы Михайлова в Тракторозаводском районе с обустройством разворотного кольца, завершить обновление наземной линии СТ от улицы Землянского до площади Титова, купить 12 трехсекционных и 50 односекционных трамваев. На все это будут потрачены деньги инвестора.

Напомним, разговоры о передаче электротранспорта Волгограда в концессию начались осенью. Власти решили, что муниципально-частное партнерство пойдет на пользу городским трамваям. После объявления планов по концессии появился единственный инвестор. Сначала проект развития электротранспорта не оценил экспертный совет министерства транспорта РФ, после внесения поправок его одобрили. Перед Новым годом мэрия заключила контракт с АО «ЭлектроТранспортПлюс».