В центре Волгограда восстановили лед на катке

Фото: Администрация парка "Раздолье"

Погода в Волгограде не радует и не дарит новогоднего настроения, еще из-за нее встала работа катков с искусственным льдом. Утром 2 января из-за тепла временно закрыли ледовые площадки в ЦПКиО и парке «Раздолье», где установлены холодильные установки. Они не смогли справиться с высокой температурой воздуха. К вечеру понедельника удалось восстановить лед в пойме Царицы. Каток в «Раздолье» снова заработал, сообщили сайту volgograd.kp.ru в парке.

- С погодой почти справились! Каток «Раздолье» снова работает, - отметили в администрации парка.

В ближайшее время должен заработать и самый большой каток города «Лагуна».

- На катке «Лагуна» в ЦПКиО завершаются восстановительные работы, - уточнили в администрации парка.

Отметим, в Волгограде и области стоит по-настоящему весенняя погода. 3 января в региональном центре днем температура воздуха будет 6-8 градусов выше ноля.