В полях 22 районов Волгоградской области оценили состояние озимых культур

Фото: Комитет сельского хозяйства Волгоградской области

Аграрии Волгоградской области под урожай 2023 года засеяли озимыми зерновыми культурами на общей площади 1,66 млн га. Сев начался в сентябре, с того же времени межведомственная экспертная группа проводит мониторинг состояния озимых. Качество проверяют сотрудники регионального комитета сельского хозяйства, Россельхознадзора, агрохимической службы, ученые РАН, агрономы.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, во время мониторинга специалисты оценивают почву на наличие питательных веществ, фермерам дают рекомендации по применению средств защиты растений и необходимых удобрений. Также на ранних этапах определяются потери урожая на ранних этапах и заменить участки озимых яровыми культурами. Экспертная группа посетила 40 хозяйств.

- В сентябре-декабре текущего года эксперты побывали в 22 районах области. Состояние озимых оценивается как отличное и хорошее, - отметили в ведомстве.

Под весенний сев 2023 года в Волгоградской области подготовили 2,4 млн га.