В Камышине женщина во время ссоры ранила мужа ножом

Полицейские проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела на жительницу Камышина за превышение пределов необходимой самообороны. 1 января в больницу попал 51-летний мужчина, у него было колото-резаная рана грудной клетки. Об этом медики сообщили в полицию. Во время оперативных мероприятий была задержана подозреваемая – 40-летняя супруга пациента. Она созналась в содеянном, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Супруги распивали алкогольные напитки, во время чего у них произошел конфликт, который перерос в драку. Мужчина начал душить жену, тогда она взяла в руки нож и ударила мужа в грудь.

- По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 114 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», - отметили в региональной полиции.

Жительнице Камышина может грозить до одного года колонии.