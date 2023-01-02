В Волгограде экстренно сел самолет «Казань - Сочи»

Незапланированную посадку в Волгограде сделал самолет "Победы" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде 1 января экстренно сел самолет «Казань - Рейс» авиакомпании «Победа». Во время полета командир воздушного судна сообщил диспетчерам о запахе горелой проводки в хвосте салона. Было принято решение следовать на ближайший аэродром, им оказалась волгоградская воздушная гавань. Об этом сообщает телеграм-канал «Aviaincident».

В Волгограде задымление самолета не подтвердилось, после обследования салона «Боинг-738» взял курс на Сочи.