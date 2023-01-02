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НовостиОбщество2 января 2023 8:31

У главной елки Волгограда начинается марафон детских праздников

Новогодняя программа в ЦПКиО будет идти в течение недели
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация ЦПКиО

Фото: Администрация ЦПКиО

В Волгограде у главной елки в ЦПКиО 2 января начинается новогодний марафон для детей. В течение недели будут проходить праздничные мероприятия, которые подготовили творческие коллективы города.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, 2 января в 12.00 у главной елки в ЦПКиО начнется праздник «Волшебное путешествие в страну «Новогодия». Девчонок и мальчишек ждут, конкурсы, игровые и танцевальные номера вместе со сказочными персонажами, среди которых Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, Змей Горыныч. Маленькие волгоградцы во время мероприятия отправятся в северную страну снегов, чтобы разгадать тайну Нового года.

В 14.00 в понедельник марафон праздника продолжит театрализованное представление «Новогодние чудеса». Снежинка, Заяц, Медведь и Коза устроят с маленькими гостями танцевальные и песенные конкурсы, спортивные состязания и спасут Елку от злого Дракона.

3 января в ЦПКиО в 12.00 пройдет представление «Новогодние небылицы». Детишки смогут принять участие в музыкальных играх и танцевальном флешмобе. Затем старт возьмет детская анимационная программа с хороводами, конкурсами и дискотекой.

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