В Волгоградской области 1 января родились 27 малышей. Фото: Архив "КП". Фото: Олег УКЛАДОВ

Первый день года многие волгоградские мамы запомнят навсегда. У них появились на свет малыши. В Волгоградской области 1 января 2023 года родились 27 детей – 15 девочек и 12 мальчиков. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном комитете здравоохранения. Примечательно, что ровно год назад, 1 января 2022 года, в Волгоградской области также родились 27 малышей.

Напомним, первый малыш в 2023 году в Волгоградской области появился на свет ровно в полночь. В роддоме №3 Волжского родилась девочка.

- С нового года малышей с первых дней жизни начинают обследовать на 36 наследственных заболеваний, ранее в роддомах детей обследовали на 5 нозологий. Цель расширения генетического скрининга – профилактика тяжелых осложнений заболеваний, - отметили в облздраве.

Исследования являются бесплатными. Они позволяют с первых дней жизни ребенка при выявлении заболеваний назначить эффективное лечение.