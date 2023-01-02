Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 января 2023 6:58

В Волжском 1 января насмерть задавили пьяного пешехода

Смертельное происшествие случилось на улице Логинова
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице

Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 1 января в Волжском пешеход погиб под колесами автомобиля. 47-летний водитель на «Renault Logan» в 18.05 напротив дома №2 по улице Логинова наехал на 44-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Пешехода скорая помочь доставила в больницу. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался на больничной койке.

Напомним, еще одно смертельное ДТП 1 января в Волгоградской области произошло на трассе в Камышинском районе. Погиб молодой водитель, который сел за руль пьяным.