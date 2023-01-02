Пьяный 21-летний водитель погиб в ДТП в новогоднюю ночь в Волгоградской области

Водителя госпитализировали, но спасти его не удалось Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области в новогоднюю ночь не обошлось без трагедий на дорогах. В Камышинском районе 1 января 21-летний водитель сел за руль автомобиля «ВАЗ-2112» в состоянии алкогольного опьянения. В 4.50 на трассе Р-228 «Сызрань – Саратов - Волгоград» парень не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и влетел в барьер. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Водителя с многочисленными травмами и переломами госпитализировали. Однако спасти медикам его не удалось, парень скончался.

В еще одном смертельном ДТП в Волгоградской области погиб 44-летний пешеход. Мужчина в Волжском попал под колеса авто, будучи в состоянии алкогольного опьянения.