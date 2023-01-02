Жительницу области с ожогами экстренно доставили в Волгоград на санитарном вертолете

Фото: Администрация Волгоградской области

Служба санитарной авиации Волгоградской области сделала первый вылет в 1 января 2023 года. В первый день года экстренная госпитализация в Волгоград потребовалась 61-летней жительнице Котельниковского района, которая получила ожоги. Пациентку на санитарном вертолете доставили в ожоговый центр в больнице №25.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, стояние пациентки оценивается как средней степени тяжести.

В прошлом году санитарная авиация доставила 410 волгоградцев в клиники из районов области.