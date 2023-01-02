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НовостиЗдоровье2 января 2023 6:35

Жительницу области с ожогами экстренно доставили в Волгоград на санитарном вертолете

Санитарная авиация в Волгоградской области первый вылет в году сделала 1 января
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

Служба санитарной авиации Волгоградской области сделала первый вылет в 1 января 2023 года. В первый день года экстренная госпитализация в Волгоград потребовалась 61-летней жительнице Котельниковского района, которая получила ожоги. Пациентку на санитарном вертолете доставили в ожоговый центр в больнице №25.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, стояние пациентки оценивается как средней степени тяжести.

В прошлом году санитарная авиация доставила 410 волгоградцев в клиники из районов области.