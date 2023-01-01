В Волгоградской области участковым и сотрудникам ППС будут доплачивать по 10 тысяч рублей Фото: Александр ПАНОВ

Отдельным категориям сотрудников МВД Волгоградской области с 2023 года будут ежемесячно доплачивать по 10 тысяч рублей. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает с ссылкой на постановление от 30 декабря прошлого года, подписанное губернатором Андреем Бочаровым. Выплаты будут осуществляться из областного бюджета.

В документе идет речь об участковых, помощниках участковых, старших участковых, сотрудниках патрульно-постовой службы, которые работают в органах внутренних дел не менее двух лет.

Центры соцзащиты уже формируют базу данных получателей выплаты. Списки сотрудников, которым положена надбавка, предоставит волгоградское ГУ МВД.