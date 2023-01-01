1 января волгоградский губернатор проверил ход модернизации больницы Фишера

Фото: пресс-служба АВО.

По уже сложившейся традиции 1 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров работает. В первый день 2023 года глава региона проинспектировал ход модернизации больницы имени Фишера в Волжском. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, процесс обновления медучреждения начался в 2019 году.

За это время сделали ремонт и оснастили новым оборудованием поликлинику, женскую консультацию, приемный блок. В прошлом году в стационаре на 6 и 7 этажах заработал обновленный операционный блок. Сейчас модернизируют реанимации, рентген-операционные.

- К окончанию 2024 года больница станет одним из самых современных учреждений — работы завершатся на всех основных лечебных объектах комплекса, - подчеркнул в ходе инспекции Андрей Бочаров.

В корпусе, где сегодня побывал губернатор, работы завершатся к маю 2023 года. При этом ремонт и установка оборудования в реанимационных палатах завершатся уже в феврале. Добавим, что на модернизацию больницы имени Фишера уже потратили более 2 млрд рублей.