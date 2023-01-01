В Волжском под бой курантов родилась первая в 2023 году девочка весом почти 3 кило

В Волжском под бой курантов родилась первая в 2023 году девочка Фото: "КП" Архив

В роддоме №3 в Волжском в новогоднюю ночь под бой курантов появилась на свет здоровая, крепкая девочка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области, она стала первой новорожденной в 2023 году. Врачи зафиксировали время появления на свет – ровно 00.00 часов. Вот такой подарок в новогоднюю ночь получила 29-летняя жительница Ленинского района.

Как отметили в облздраве, вес малышки – почти три килограмма. Сейчас счастливая мама и девочка находятся в медучреждении. Семья проживает в Ленинском районе, это их второй ребенок.