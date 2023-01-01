В Волгограде 1200 жильцов переселили из аварийного жилья в новые квартиры Фото: Мария ОСИПОВА

В 2022 году более 1200 жителей Волгограда, проживающих в аварийных домах, получили ключи от 400 квартир. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, в городе-герое продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». В наступившем году администрация планирует покупку еще 900 квартир, расположенных преимущественно в новостройках в Кировском и Советском районах.

- В них есть чистовая отделка, сантехника и кухонные плиты, в большей части установлены индивидуальные системы отопления. Перед приемкой жилья у застройщиков муниципалитет проверил качество отделки, - уточнили в мэрии.

Отметим, что с 2019 года, когда началась работа по нацпроекту, 4300 волгоградцев получили ключи от 2000 квартир. В планах до 2025 года расселить более 10 тысяч человек, проживающих в аварийных МКД.