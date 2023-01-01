В Волгограде в столкновении «Лады» и бензовоза погиб 40-летний водитель

Водитель погиб. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

40-летний водитель «Лады» скончался в результате ДТП с бензовозом в Ворошиловском районе Волгограда. Страшная авария произошла 31 декабря примерно в три часа дня на улице Венецианова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в салоне легковушки находилась также 14-летняя девочка.

- 48-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц Актрос» и двигаясь по улице Неждановой, напротив дома № 1 по улице Венецианова выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной «Лада Гранта», - уточнили в полиции.

Водитель легковушки не успел отреагировать на опасный маневр, произошло сильное столкновение. В итоге мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте. девочку госпитализировали.