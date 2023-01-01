В Волгограде в протаранившей ЛЭП «Тойоте» пострадали пассажирка, дети 2 лет и 5 месяцев

Пострадавших госпитализировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 31 декабря, 25-летняя женщина, а также девочки 2 лет и 5 месяцев попали в больницу в результате ДТП. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в обеденное время в Кировском районе Волгограда.

Пассажиры ехали в салоне «Тойоты Карины», за рулем которой находилась 39-летняя женщина. Машина направлялась в сторону переулка Печатный по стороны переулка Успенского.

- Напротив дома № 5 по улице Розы Люксембург не справилась с управлением и совершила наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП 25-летняя, 2-летняя и 5-месячная пассажирки автомобиля доставлены в больницу, - уточнили в областном главке МВД.