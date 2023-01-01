В Волгограде с 1 января повысилась стоимость общественного транспорта Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С 1 января в Волгограде выросла стоимость общественного транспорта. Как ранее сообщал сайт volgograd.kp.ru, депутаты гордумы в прошлом году приняли решение проиндексировать цены на проезд в связи с текущей инфляцией. При этом стоимость билета будет зависеть от способа оплаты.

Выгоднее всего будет тем, кто пользуется «Волной» - она позволит хорошо сэкономить. Для владельцев транспортной карты плата вырастет на 1 руль и составит от 23 до 24 рублей. Тем, кто предпочитает платить банковской картой или наличными, придется платить 32 и 30 рублей соответственно.

Пассажирам, которые активно пользуются картой, рекомендуют приобрести проездные с выгодными тарифами – безлимитный (1260 рублей, студентам – 1000 рублей), «Единый безлимитный» (1800 рублей), «Льготный проездной на трамвай-троллейбус» (550 рублей).