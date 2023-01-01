1 января в Волгоградской области будет снег с дождем

Новогодние праздники в Волгограде пройдут без снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 января 2023 года в Волгоградской области будет потепление, а также осадки в виде снега с дождем. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, погода сегодня будет не праздничная – в некоторых районах выпадет мокрый снег вперемешку с дождем, будут туманы, гололедно-изморозевые явления, провода и деревья обледенеют из-за осадков и скачка температуры.

После ночного минуса в дневное время потеплеет до +1, а местами до +6 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 9-14 м/с. К вечеру похолодает до -1...+4 градусов.

Автомобилистам во время поездок стоит учесть погодные условия и строго соблюдать ПДД, чтобы не попасть в аварию. Дороги обрабатывают противогололедными реагентами, но при этом необходимо исключить рискованные маневры на трассах.