Опубликовано видео падения обломков неизвестных объектов под Волгоградом

Фото: скрин с видео телегам-канала/t.me/zhirnovsk_live

31 декабря в соцсетях опубликовали видео с места падения обломков неизвестных летающих объектов в поселке Линево Волгоградской области. По сообщениям главы Жирновского района, в результате инцидента пострадали два жилых дома, среди местного населения жертв нет.

Объекты упали на окраине населенного пункта, а также за его пределами. На месте ЧП случился пожар. Сотрудники МЧС затушили огонь. Сразу после случившегося приехали спасатели, полицейские и сотрудник администрации. Информации о том, что это за объекты, пока нет.

Отметим, что подобные инциденты ранее случались в Еланском и Руднянском районах.