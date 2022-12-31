Жителей Волгограда приготовили к сирене «Воздушная тревога»

В Волгограде появились объявления с алгоритмом действий при сигналах "Воздушная тревога" Фото: Эдуард Пальгунов

Перед Новым годом жителей Волгограда приготовили к сигналу «Воздушная тревога». У подъездов многих домов в городе появились листовки, в которых прописан алгоритм действий при звуках сирены. Такие объявления расклеили почти во всех районах областного центра, но не на каждом доме.

В памятках указано, что при сигналах гражданской обороны «Внимание всем» необходимо телевизор или радиоприемник, по которому будет транслироваться сообщение оперативного дежурного Волгоградской области. Прослушав сообщение о воздушной тревоге, необходимо обесточить помещение, отключив отопительные приборы, газ и воду, плотно закрыть окна. Также нужно взять паспорт, запас еды и воды на 12 часов, перочинный нож, лекарства, фонарик, батарейки, спички, телефон с зарядкой, мыло, при возможности складкой стул. В листовках указано, что лучше заранее собрать «тревожный чемоданчик». С собранной сумкой или рюкзаком нужно перейти в защитное сооружение, на некоторых памятках указаны их адреса.

В администрации Волгограда не сообщали о массовой расклейке подобных объявлений и необходимости иметь «тревожный чемоданчик». Напомним, в ноябре в Волгоградской области проходили масштабные учения по гражданской обороне, во время которых в Волжском прошла эвакуация жителей многоэтажек в убежища. Губернатор региона рассказал тогда, хватит ли убежищ на всех волгоградцев.