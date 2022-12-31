Главный тренер «Ротора» поставил оценку своим футболистам за осеннюю часть сезона

Фото: СК "Ротор"

У футболистов «Ротора» продолжается отпуск, которые завершится после новогодних праздников. Во время паузы в сезоне главный тренер «сине-голубых» Алексей Стукалов подвел итоги выступления волгоградской команды. Наставника «Ротора» не удовлетворили результат и игра.

- Поставлю четверку с большим минусом. Не совсем устроили результаты отдельно взятых матчей, как и то место, на котором мы находимся в турнирной таблице. Будем исправлять ситуацию, - приводит слова Алексея Стукалова пресс-служба «Ротора».

Главный тренер команды отметил, что после отпуска и начала сборов в составе «сине-голубых» произойдут некоторые изменения. Планируется, что в «Роторе» будет 3-4 новых футболиста на позиции левого защитника, центральный полузащитник, нападающий и игрок линии атаки. Также кому-то придется покинуть волгоградский клуб. Алексей Стукалов прокомментировал уход полузащитника Олега Алейника и нападающего Андрея Козлова.

- Козлов и Алейник вообще не должны были оказываться в команде. Я был категорически против подписания что одного, что другого. Потому что понимал: под мою концепцию игры они просто не подходят. И точно знал: если они не будут получать игровое время, в команде будет бардак, - подчеркнул наставник «сине-голубых».

Главный тренер отметил, что на спад команды осенью повлияли различные слухи, которые были вокруг клуба. В том числе ситуация со спортивным директором Федором Щербаченко, который в итоге был уволен.

- Было очень много слухов и очень много неправды. Это первое. Безусловно, все это влияло на команду, давило психологически. Потому что одни футболисты слушали спортивного директора, другие – тренера, - добавил Алексей Стукалов.

В тренерском штабе «Ротора» произошли изменения. Тренером вратарей будет Андрей Никитин – бывший голкипер «сине-голубых». Врачом команды станет Игорь Жарников, который ранее уже работал в волгоградском клубе.

Напомним, «Ротор» занимает в группе 1 Второй лиги третье место, отставая от «Черноморца», который лидирует, на 8 очков.