5-месячный малыш с признаками ОРВИ умер в больнице Волгограда

Медики устанавливают причину смерти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде умер 5-месячный ребенок, у которого были признаки ОРВИ. Медики боролись за жизнь малыша. Его госпитализировали в детскую клиническую больницу №8. Однако спасти младенца не удалось.

- На сегодняшний день устанавливается причина смерти ребенка, доставленного в детскую клиническую больницу №8 в крайне тяжелом состоянии, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, в Волгоградской области была создана комиссия по рассмотрению причин случаев смерти от гриппа в медучреждениях.