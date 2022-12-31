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НовостиПроисшествия31 декабря 2022 10:40

5-месячный малыш с признаками ОРВИ умер в больнице Волгограда

Маленький ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Медики устанавливают причину смерти

Медики устанавливают причину смерти

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде умер 5-месячный ребенок, у которого были признаки ОРВИ. Медики боролись за жизнь малыша. Его госпитализировали в детскую клиническую больницу №8. Однако спасти младенца не удалось.

- На сегодняшний день устанавливается причина смерти ребенка, доставленного в детскую клиническую больницу №8 в крайне тяжелом состоянии, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, в Волгоградской области была создана комиссия по рассмотрению причин случаев смерти от гриппа в медучреждениях.