В Волгоградской области на новогодних праздниках будет дежурить вертолет Ми-8 со спасателями

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Перед новогодними каникулами волгоградские спасатели обсудили план действий для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Совещание прошло в Главном управлении МЧС России по Волгоградской области. Были определены и озвучены основные направления, которые требуют повышенного внимания служб для того, чтобы все жители Волгоградского региона были обеспечены в праздничные дни бесперебойным снабжением водой, теплом и светом. Об этом рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Главке МЧС.

В регионе во время праздников будет дежурить вертолет Ми-8 со спасателями. Он будет вылетать в случае ЧС. Радиус покрытия вертолета составляет 300 километров.

На трассах приведены в готовность 5 медицинских модулей, 11 подвижных пунктов обогрева., заготовлено 98 тысяч реагентов в случае гололеда. В распоряжении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград во время работы в непогоды находятся 238 единиц техники. За мониторингом метеорологической ситуации на магистралях функционируют посты видеоконтроля. В готовность в усиленном режиме будут приведены энергетики, если возможные ЧС нарушат энергоснабжение в регионе.

- Помимо сотрудников МЧС России в условиях повышенной готовности будут находиться специалисты комитета гражданской защиты населения администрации Волгоградской области и города Волгограда, спасатели Службы спасения Волгограда, центра «ЭКОСПАС», а также 5 пожарных поездов Волгоградского отряда филиала ФГП ВО ЖДТ России на Куйбышевской железной дороге, - отметили в спасательном ведомстве

Волгоградцам напомнили, в случае чрезвычайных ситуаций, необходимо звонить по телефонам 01, с сотового – 101, 112.