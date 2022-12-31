В Волгоградской области в 2023 году проиндексируют пособия соцподдержки

Волгоградцам немного повысили размер социальных выплат Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области определили размер социальных пособий на 2023 год. Документ был опубликован на сайте региональной администрации, его подписал вице-губернатор Евгений Харичкин. Выплаты нескольким десяткам категорий граждан в новом году будут проиндексированы, но суммы далеко не великие.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и федеральных органов исполнительной власти, ставшие инвалидами первой группы из-за увечий или заболеваний во время службы, в месяц будут получать по 4 871 рублю. Этой же категории граждан, но инвалидам второй группы, каждый месяц будут перечислять по 3 900 рублей, третьей группы – 3 171 рубль. Родителям погибших при исполнении военных и сотрудников федеральных ведомств, в месяц будут перечислять 9 598 рублей, детям – 1 802 рубля.

Ежемесячное пособие на ребенка из семьи, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума, будет 372 рубля, из семьи военнослужащего по призыву, в которой средние доходы также ниже ПМ, составит 1 171 рубль. 743 рубля в месяц будет выплата на ребенка, у которого один или оба родителя не платят алименты. Студенческая семья будет получать на ребенка по 1 171 рублю в месяц, если ее среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.

58 540 рублей составит единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка женщиной до 24 лет. Такая же сумма полагается как разовая выплата семьям, в которой среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума. 81 957 рублей - это единовременная выплата семьям, имеющим третьего ребенка или последующих детей, родившихся не ранее 1 января 2016 года. 620 рублей в месяц определили выплату для ветеранов военной службы или труда, 467 рубля людям, которые были в городе во время Сталинградской битвы.

15 481 рубль – дополнительное пожизненное ежемесячное обеспечение волгоградцам с ВИЧ и СПИД. Почетные граждане Волгоградской области будут дополнительно получать 18 651 рубль в месяц, если мужчина старше 60 лет, женщина – 55 лет. 58 540 рублей составит единовременная выплата людям, потерявшим имущество во время стихийных бедствий, обвала, аварии природного или техногенного характера, пожара и других ЧС.