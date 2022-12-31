В декабре волгоградцы чаще называли детей Мишами и Алисами

Чаще родители выбирают традиционные имена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выбирая имена для своих детей, родители используют всю имеющуюся фантазию, хотя порой и отдают предпочтение традиции. Так, в декабре 2022 года самыми редкими именами среди новорожденных мальчиков стали Кристоф, Тальха, Тит и Лука. Среди девочек - Снежана, Серафима, Ляля и даже Аеринн, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении ЗАГС комитета юстиции Волгоградской области.

Чаще всего волгоградские родители в декабре 2022 года называли мальчиков Михаилом, Максимом, Дмитрием и Матвеем. Немало родилось в регионе и Артемов, Иванов и Александров. Среди маленьких девочек, которые пополнили ряды жителей области, больше всего Алис, Софий, Арин. Часто называли малышек волгоградцы Мирослава, Варвара, Виктория и Арина. А вот среди редких имен также оказались Елисавета и Веданна, Александрина и Ёсуман.