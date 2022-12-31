Две маршрутки столкнулись в Волгограде, пострадал пассажир

ДТП случилось на Землячки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Две маршрутки столкнулись в Дзержинском районе Волгограда накануне Нового года. ДТП произошло ранним утром на улице Землячки. Две «Газели» столкнулись напротив дома №38. «Поцеловались» на дороге маршрутка №56 и № 149. Пострадал один из пассажиров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

- 37-летний пассажир маршрутки №56 получил ушибы, - рассказали в полиции.

К счастью, обошлось без госпитализации. Мужчина отделался ушибами и проведет Новый год дома, а не в больнице.