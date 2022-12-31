Как будет ходить общественный транспорт в Волгограде в Новогоднюю ночь 2023

Уехать на автобусе можно будет до часа ночи. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителям Волгограда, которые решат поехать в новогоднюю ночь в гости к друзьям и близким, придется брать такси. Городские трамваи, троллейбусы и автобусы в праздник с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года будут ходить лишь до часа ночи, да и то на основных маршрутах. Зато детям проезд сделают бесплатным, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

В новогоднюю ночь не платить за проезд смогут все волгоградцы моложе 16 лет. Остальным придется покупать билет. А уже с утра 1 января 2023 года отдать за проезд придется на 1 – 2 рубля больше. Поездка по транспортной карте «Волна» подорожает с 23 до 24 рублей. При оплате наличными придется заплатить 32 рубля вместо 30, а для пассажиров, оплачивающих поездки банковской картой, стоимость вырастет с 28 до 30 рублей. На 5% подорожает и проезд в электричках.

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